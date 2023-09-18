Новикова (Ермакова) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Ермакова) Клавдия Яковлевна

Новикова (Ермакова) Клавдия Яковлевна

Место рождения

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Ермаков Яков

Мать: Ермакова Марфа

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
24.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай Тихонович

Российская Федерация, г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай Тихонович

Смерть
2010
Российская Федерация, г. Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close