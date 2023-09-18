Новикова (Ермакова) Клавдия Яковлевна
Место рожденияСССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Отец: Ермаков Яков
Мать: Ермакова Марфа
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
24.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Николай Тихонович
Российская Федерация, г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010
Российская Федерация, г. Москва