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Ермаков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ермаков Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Ермакова ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ермаков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Ермакова ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Караченцов/ермаков Илья Ермаков/

Мать ребёнка: Ермакова Марфа

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Новикова Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Ермакова Марфа

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Кочина Екатерина

Мать ребёнка: Ермакова Марфа

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
05.08.1936

Сын: Ермаков Анатолий

Мать ребёнка: Ермакова Марфа

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова ?

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