Ермаков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Ермакова ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ермаков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Ермакова ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Караченцов/ермаков Илья Ермаков/
Мать ребёнка: Ермакова Марфа
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Новикова Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Ермакова Марфа
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Кочина Екатерина
Мать ребёнка: Ермакова Марфа
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
05.08.1936
Сын: Ермаков Анатолий
Мать ребёнка: Ермакова Марфа
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова ?