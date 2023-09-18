Ермакова (Караченцова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Караченцова) Марфа

Место рождения

Россия, Обоянский район, деревня Крюково

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Быков Матвей

Мать: не указана

Россия, Обоянский район, деревня Крюково
Рождение ребёнка
1918

Сын: Караченцов/ермаков Илья Ермаков/

Отец ребёнка: Ермаков Яков

Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Новикова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаков Яков

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Кочина Екатерина

Отец ребёнка: Ермаков Яков

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
05.08.1936

Сын: Ермаков Анатолий

Отец ребёнка: Ермаков Яков

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Смерть
1970
СССР, Сахалинская область, г. Оха
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