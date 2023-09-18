Ермакова (Караченцова) Марфа
Место рожденияРоссия, Обоянский район, деревня Крюково
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Быков Матвей
Россия, Обоянский район, деревня Крюково
Рождение ребёнка
1918
Сын: Караченцов/ермаков Илья Ермаков/
Отец ребёнка: Ермаков Яков
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Новикова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаков Яков
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Кочина Екатерина
Отец ребёнка: Ермаков Яков
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Рождение ребёнка
05.08.1936
Сын: Ермаков Анатолий
Отец ребёнка: Ермаков Яков
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Смерть
1970
СССР, Сахалинская область, г. Оха