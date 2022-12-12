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Сорокина Авдотья Ивановна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сорокин Иван Максимович

Мать: Сорокина Анна Терентьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сорокин Кирилл Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Сорокин Никита Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сорокин Василий Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сорокин Матвей Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сорокин Фирс Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сорокин Николай Савельевич

Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Савва Петрович

Смерть
Неизвестно
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