Сорокина Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Сорокин Иван Максимович
79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сорокин Кирилл Савельевич
Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сорокин Никита Савельевич
Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сорокин Василий Савельевич
Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сорокин Матвей Савельевич
Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сорокин Николай Савельевич
Отец ребёнка: Сорокин Савва Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно