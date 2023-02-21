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Сорокин Савва Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

10.04.1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сорокин Кирилл Савельевич

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Сорокин Никита Савельевич

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сорокин Василий Савельевич

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сорокин Матвей Савельевич

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сорокин Фирс Савельевич

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сорокин Николай Савельевич

Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Авдотья Ивановна

Смерть
10.04.1806 ст.
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-150 16об-17
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