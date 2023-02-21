Сорокин Савва Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти10.04.1806 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сорокин Кирилл Савельевич
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сорокин Никита Савельевич
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сорокин Василий Савельевич
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сорокин Матвей Савельевич
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сорокин Николай Савельевич
Мать ребёнка: Сорокина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1806 ст.
2132-1-150 16об-17