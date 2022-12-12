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Сорокин Кирилл Савельевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

07.02.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Сорокин Савва Петрович

Мать: Сорокина Авдотья Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сорокин Никита Кириллович

Мать ребёнка: Сорокина Василиса Федоровна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1809 ст.

Дочь: Акулина Кирилловна

Мать ребёнка: Сорокина Василиса Федоровна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1022a 38об-39
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Василиса Федоровна

Смерть
07.02.1828 ст.
2132-1-151 21об-22 от водяной болезни
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