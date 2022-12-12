Сорокин Кирилл Савельевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти07.02.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Сорокин Савва Петрович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сорокин Никита Кириллович
Мать ребёнка: Сорокина Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
08.06.1809 ст.
Дочь: Акулина Кирилловна
Мать ребёнка: Сорокина Василиса Федоровна
203-745-1022a 38об-39
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1828 ст.
2132-1-151 21об-22 от водяной болезни