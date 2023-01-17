Сорокина Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сорокин Никита Кириллович
Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Савельевич
Рождение ребёнка
08.06.1809 ст.
Дочь: Акулина Кирилловна
Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Савельевич
203-745-1022a 38об-39
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно