Сорокина Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Василиса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сорокин Никита Кириллович

Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1809 ст.

Дочь: Акулина Кирилловна

Отец ребёнка: Сорокин Кирилл Савельевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1022a 38об-39
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Кирилл Савельевич

Смерть
Неизвестно
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