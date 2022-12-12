Сорокина Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
43 семья в исп.1750 79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Сорокина Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Максимович
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779