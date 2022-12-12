Сорокина Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

43 семья в исп.1750 79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Сорокина Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Максимович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Максимович

Смерть
После 1779
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