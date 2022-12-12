Кравченко Павел Васильевич ?
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кравченко Ксенофонт Павлович
Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кравченко Прохор Павлович
Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кравченко Трофим Павлович ?
Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?
Смерть
1846