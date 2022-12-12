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Кравченко Павел Васильевич ?

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: Мария Иванова

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кравченко Ксенофонт Павлович

Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кравченко Прохор Павлович

Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кравченко Трофим Павлович ?

Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кравченко Артем Павлович

Мать ребёнка: Параскева Яковлевна ?

Смерть
1846
Мурафа, Харківська область
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