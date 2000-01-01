Кравченко Ксенофонт Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кравченко Павел Васильевич ?
Мать: Параскева Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кравченко Варвара Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кравченко Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кравченко Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кравченко Тимофей Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кравченко Осип Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кравченко Прасковья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кравченко Лукьян Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кравченко Федор Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно