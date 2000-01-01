Кравченко Ксенофонт Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Ксенофонт Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кравченко Павел Васильевич ?

Мать: Параскева Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кравченко Варвара Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кравченко Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кравченко Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кравченко Тимофей Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кравченко Осип Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кравченко Прасковья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кравченко Лукьян Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кравченко Федор Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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