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Кравченко Прохор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кравченко Павел Васильевич ?

Мать: Параскева Яковлевна ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кравченко Венидикт Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кравченко Сергей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кравченко Катерина Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кравченко Трофим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Мурафа, Харківська область
Смерть
1848
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