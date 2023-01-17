Кравченко Прохор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кравченко Павел Васильевич ?
Мать: Параскева Яковлевна ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кравченко Венидикт Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кравченко Сергей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кравченко Катерина Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кравченко Трофим Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Мурафа, Харківська область
Смерть
1848