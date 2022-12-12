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Кравченко Сергей Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кравченко Прохор Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кравченко Калистрат Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кравченко Степан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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