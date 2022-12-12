Кравченко Сергей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кравченко Прохор Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кравченко Калистрат Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кравченко Степан Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно