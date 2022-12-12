Костина (Милютина) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1983
Бракосочетание
16.09.2005
Рождение ребёнка
02.11.2005
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
04.11.2007
Дочь: Костина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
03.06.2010
Дочь: Костина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
17.11.2014
Дочь: Костина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович