Костина (Милютина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостина (Милютина) Екатерина Сергеевна

Костина (Милютина) Екатерина Сергеевна

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

03.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1983

Отец: Милютин Сергей Анатольевич

Мать: Кочкина Надежда Аркадьевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
16.09.2005

Муж: Костин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
02.11.2005

Сын: Костин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.2007

Дочь: Костина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.2010

Дочь: Костина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.2014

Дочь: Костина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Костин Дмитрий Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close