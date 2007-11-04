Костина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

04.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2007

Отец: Костин Дмитрий Викторович

Мать: Костина Екатерина Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область
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