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Костина Анастасия Дмитриевна
Костина Анастасия Дмитриевна
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
04.11.2007
Пол
Женский
Отец
Костин Дмитрий Викторович
1974 г.р.
Мать
Костина (Милютина) Екатерина Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2007
Отец:
Костин Дмитрий Викторович
Мать:
Костина Екатерина Сергеевна
Киров
, город Киров, Кировская область
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