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Костин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

02.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2005

Отец: Костин Дмитрий Викторович

Мать: Костина Екатерина Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область
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