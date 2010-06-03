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Костина Елена Дмитриевна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

03.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2010

Отец: Костин Дмитрий Викторович

Мать: Костина Екатерина Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область