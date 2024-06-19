Смирнов Алексей Николаевич 13.08.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Алексей Николаевич

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

13.08.1910 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1910 ст.

Отец: Смирнов Николай Михайлович

Мать: Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.84-85 (Рождение №-ХХм)
Крещение
14.08.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михайлов Емельян Иванович - крестьянин из д.Бол.Горка (родной дядя) Крёстная мать: Смирнова Анна Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка (родная сестра)
Вступление в колхоз
26.08.1934
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Смирнова (-) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: - (Смирнова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова (-) Мария Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938

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