Смирнов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1910 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1910 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.84-85 (Рождение №-ХХм)
Крещение
14.08.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михайлов Емельян Иванович - крестьянин из д.Бол.Горка (родной дядя) Крёстная мать: Смирнова Анна Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка (родная сестра)
Вступление в колхоз
26.08.1934
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
1937
Дочь: - (Смирнова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова (-) Мария Ивановна
Смерть
После 1938