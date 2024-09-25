Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1887 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Смирнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.
Дочь: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.
Сын: Смирнов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.84-85 (Рождение №-ХХм)
Смерть
После 1914