Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна Около 1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.05.1887 ст.

Муж: Смирнов Николай Михайлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Смирнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.

Дочь: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
24.08.1904 ст.

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.

Сын: Смирнов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.84-85 (Рождение №-ХХм)
Смерть
После 1914

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