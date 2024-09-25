Смирнов Николай Михайлович Около 1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Николай Михайлович

Смирнов Николай Михайлович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Около 1881 ст.

Жена: Смирнова (-) Александра Васильевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.

Сын: Смирнов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (-) Александра Васильевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
03.05.1887 ст.

Жена: Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Смирнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.

Дочь: Шомохтова (Смирнова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
24.08.1904 ст.

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.

Сын: Смирнов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Михайлова) Анисия Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.84-85 (Рождение №-ХХм)
Смерть
После 1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.