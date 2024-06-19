Смирнова (-) Мария Ивановна Около 1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (-) Мария Ивановна

Смирнова (-) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1935

Муж: Смирнов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: - (Смирнова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.