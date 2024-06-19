Смирнова (-) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
1937
Дочь: - (Смирнова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938