Агурякина (Станоткина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агурякина (Станоткина) Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 28.01.1893 и 28.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 28.01.1893 и 28.01.1894

Отец: Станоткин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1913

Муж: Агурякин Владимир Афанасьевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак (17 лет 6 мес) Невеста - 1 брак (19 лет)
Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Агурякин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Агурякин Владимир Афанасьевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1928

Сын: Агурякин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Агурякин Владимир Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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