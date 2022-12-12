Агурякина (Станоткина) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 28.01.1893 и 28.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 28.01.1893 и 28.01.1894
Отец: Станоткин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1913
Жених - 1 брак (17 лет 6 мес) Невеста - 1 брак (19 лет)
Рождение ребёнка
07.10.1913
Сын: Агурякин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Агурякин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.09.1928
Сын: Агурякин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Агурякин Владимир Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно