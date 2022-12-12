Станоткин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Станоткин Георгий (Егор) Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 28.01.1893 и 28.01.1894
Дочь: Агурякина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно