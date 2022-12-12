Станоткин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Станоткин Георгий (Егор) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 28.01.1893 и 28.01.1894

Дочь: Агурякина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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