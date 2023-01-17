Станоткин Георгий (Егор) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Станоткин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Станоткин Фёдор Георгиевич
Мать ребёнка: Станоткина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
05.03.1911
Сын: Станоткин Тимофей Георгиевич
Мать ребёнка: Станоткина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
08.05.1913
Сын: Станоткин Яков Георгиевич
Мать ребёнка: Станоткина Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно