Станоткин Георгий (Егор) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Георгий (Егор) Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Станоткин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1909

Сын: Станоткин Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Станоткина Анна Даниловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Станоткин Тимофей Георгиевич

Мать ребёнка: Станоткина Анна Даниловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.05.1913

Сын: Станоткин Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Станоткина Анна Даниловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Анна Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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