Станоткина (Пономарёва) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Пономарёв Данила Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1909
Сын: Станоткин Фёдор Георгиевич
Отец ребёнка: Станоткин Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1911
Сын: Станоткин Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Станоткин Георгий (Егор) Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1913
Сын: Станоткин Яков Георгиевич
Отец ребёнка: Станоткин Георгий (Егор) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно