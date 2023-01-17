Агурякин Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.06.1895
Дата смерти04.03.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1895
Отец: Агурякин Афанасий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1913
Жених - 1 брак (17 лет 6 мес) Невеста - 1 брак (19 лет)
Рождение ребёнка
07.10.1913
Сын: Агурякин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Агурякина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1928
Сын: Агурякин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Агурякина Дарья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1968
Похороны
Неизвестно