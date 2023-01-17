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Агурякин Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.06.1895

Дата смерти

04.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1895

Отец: Агурякин Афанасий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1913

Жена: Агурякина Дарья Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак (17 лет 6 мес) Невеста - 1 брак (19 лет)
Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Агурякин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Агурякина Дарья Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1928

Сын: Агурякин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Агурякина Дарья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.03.1968
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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