Числов - большой Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Числов - большой Василий Дмитриевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Числова Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
В рекрутах с 1824 года
Рождение ребёнка
1804
Сын: Числов - большой Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Числова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Числова Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Ефимовна незаконнорожденная
Мать ребёнка: Числова Авдотья
Смерть
Неизвестно