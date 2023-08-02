Числов - большой Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числов - большой Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Числов - большой Василий Дмитриевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Числова Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
В рекрутах с 1824 года
Рождение ребёнка
1804

Сын: Числов - большой Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Числова Авдотья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Числов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Числова Авдотья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Ефимовна незаконнорожденная

Мать ребёнка: Числова Авдотья

Смерть
Неизвестно

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