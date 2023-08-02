Числова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов - большой Дмитрий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Солдатка
Рождение ребёнка
1804

Сын: Числов - большой Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов - большой Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Числов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Числов - большой Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Ефимовна незаконнорожденная

Отец ребёнка: Числов - большой Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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