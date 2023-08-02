Числова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Солдатка
Рождение ребёнка
1804
Сын: Числов - большой Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Числов - большой Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Числов - большой Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Ефимовна незаконнорожденная
Отец ребёнка: Числов - большой Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно