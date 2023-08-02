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Числов - большой Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Числов Косьма (Кузьма) Дмитриевич

Мать: Числова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Числов - большой Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Числов - большой Семен Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Числов - большой Денис Васильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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