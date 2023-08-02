Числов - большой Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Числов - большой Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Числов - большой Семен Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Числов - большой Денис Васильевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно