Кизяев (Кузнецов) Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
20.03.1876
Сын: Кизяев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1877
Сын: Кизяев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кизяева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кизяева Марья Михайловна
Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1887 ст.