Кизяев (Кузнецов) Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяев (Кузнецов) Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кизяев Александр Михалович

Мать: Кизяева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Кизяев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Кизяев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кизяева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кизяева Марья Михайловна

Мать ребёнка: Кизяева Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизяева Прасковья Петровна

Смерть
1887 ст.
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