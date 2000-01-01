Кизяева Марья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева Марья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кизяев Михаил Александрович

Мать: Кизяева Прасковья Петровна

Смерть
1885
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