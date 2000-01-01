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Кизяева Марья Михайловна
Кизяева Марья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1885
Пол
Женский
Отец
Кизяев (Кузнецов) Михаил Александрович
1848 г.р.
Мать
Кизяева Прасковья Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
SY
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Кизяев Михаил Александрович
Мать:
Кизяева Прасковья Петровна
Смерть
1885
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