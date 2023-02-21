Кизяева Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1876
Сын: Кизяев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
29.07.1877
Сын: Кизяев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кизяева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кизяева Марья Михайловна
Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1886 ст.