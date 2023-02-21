Кизяева Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Кизяев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Кизяев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кизяева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кизяева Марья Михайловна

Отец ребёнка: Кизяев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизяев Михаил Александрович

Смерть
После 1886 ст.
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