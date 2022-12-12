Булатов Родион Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.
Отец: Булатов Кузьма Иванович
Мать: - Агрипина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Булатова Елена Родионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Булатов Панфил Родионович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Булатов Климент Родионович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Сын: Булатов Терентий Родионович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Булатов Григорий Родионович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Булатова Анисья Родионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Смерть
Неизвестно