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Булатов Родион Кузьмич

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Место рождения

Быково, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1660 г.р.

Мать

Вычислено 1665 г.р.

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1738 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702 ст.

Отец: Булатов Кузьма Иванович

Мать: - Агрипина Игнатьевна

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Булатова Елена Родионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Булатов Панфил Родионович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Булатов Климент Родионович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Булатов Сидор Родионович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Булатов Терентий Родионович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Булатов Григорий Родионович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Булатова Анисья Родионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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