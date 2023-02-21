- Агрипина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: - Игнат -
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Дочь: Булатова Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Булатов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Дочь: Булатова Ирина' Кузьминична
Отец ребёнка: Булатов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Отец ребёнка: Булатов Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно