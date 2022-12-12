Хорошавина Евфимия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Евфимия Ларионовна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1738 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Хорошавин Ларион -

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Булатова Елена Родионовна

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Булатов Панфил Родионович

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Булатов Климент Родионович

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Булатов Сидор Родионович

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Булатов Терентий Родионович

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Булатов Григорий Родионович

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Булатова Анисья Родионовна

Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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