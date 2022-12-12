Хорошавина Евфимия Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Хорошавин Ларион -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Булатова Елена Родионовна
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Булатов Панфил Родионович
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Булатов Климент Родионович
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Сын: Булатов Терентий Родионович
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Булатов Григорий Родионович
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Булатова Анисья Родионовна
Отец ребёнка: Булатов Родион Кузьмич
Смерть
Неизвестно