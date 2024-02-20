Ткаченко Никита Миронович
Место рожденияРоссия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Дата рождения1840
Дата смерти25.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1840
Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич
Мать: Агафия Федоровна
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
?.11.1870
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Пистимея Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.02.1873
Сын: Ткаченко Александр Никитович
Мать ребёнка: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
С 1873 по 25.03.1885
Жена: Пистимея Александровна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1877
Мать ребёнка: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
22.07.1879
Сын: Ткаченко Трофим Никитович
Мать ребёнка: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
18.12.1881
Сын: Ткаченко Севастьян Никитович
Мать ребёнка: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
25.03.1885
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Причина смерти: Болезнь-чахотка