Ткаченко Иван Никитин
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Дата рождения25.02.1877
Дата смерти04.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1877
Отец: Ткаченко Никита Миронович
Мать: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
04.10.1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Веселый