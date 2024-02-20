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Ткаченко Иван Никитин

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

25.02.1877

Дата смерти

04.10.1879

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1877

Отец: Ткаченко Никита Миронович

Мать: Пистимея Александровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
04.10.1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Веселый
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