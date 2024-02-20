Пистимея Александровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1870
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.02.1873
Сын: Ткаченко Александр Никитович
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
С 1873 по 25.03.1885
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1877
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
22.07.1879
Сын: Ткаченко Трофим Никитович
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
18.12.1881
Сын: Ткаченко Севастьян Никитович
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
09.02.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно