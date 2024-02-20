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Пистимея Александровна

Место рождения

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
?.11.1870

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.02.1873

Сын: Ткаченко Александр Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
С 1873 по 25.03.1885

Муж: Ткаченко Никита Миронович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Ткаченко Иван Никитин

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
22.07.1879

Сын: Ткаченко Трофим Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Рождение ребёнка
18.12.1881

Сын: Ткаченко Севастьян Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Миронович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Логвинов Дорофей Иванович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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