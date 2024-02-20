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Ткаченко Александр Никитович

Место рождения

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган

Дата рождения

21.02.1873

Дата смерти

27.03.1877

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1873

Отец: Ткаченко Никита Миронович

Мать: Пистимея Александровна

Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
27.03.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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