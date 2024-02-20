Ткаченко Александр Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Дата рождения21.02.1873
Дата смерти27.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1873
Отец: Ткаченко Никита Миронович
Мать: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Смерть
27.03.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука