Ткаченко Трофим Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Дата рождения22.07.1879
Дата смерти14.09.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1879
Отец: Ткаченко Никита Миронович
Мать: Пистимея Александровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
14.09.1880
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Причина смерти: Болезнь-корь