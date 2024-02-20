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Ткаченко Трофим Никитович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой

Дата рождения

22.07.1879

Дата смерти

14.09.1880

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1879

Отец: Ткаченко Никита Миронович

Мать: Пистимея Александровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Луговой
Смерть
14.09.1880
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Причина смерти: Болезнь-корь
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