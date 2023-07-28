Морозов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Морозов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1916
Рождение ребёнка
1924
Сын: Морозов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Морозов (Морозов) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Морозов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Морозов) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна
Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1947