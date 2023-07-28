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Морозов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Морозов Алексей

Мать: Морозов (Морозов) Соломанида

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1916

Дочь: Завьялова (Морозова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Морозов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Морозов (Морозов) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Морозов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Морозов) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1947
Кострома, город Кострома, Костромская область

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