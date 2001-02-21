Завьялова (Морозова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1916
Дата смерти21.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1916
Рождение ребёнка
11.09.1936
Дочь: Колесова Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Завьялов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Завьялов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Завьялов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1943
Дочь: Калачикова Галина Дмитреевна
Отец ребёнка: Завьялов Дмитрий Алексеевич
Д. Букино солигалическая р-он Костромская обл, (была Ярославская обл)
Рождение ребёнка
1947
Сын: Завьялов Алексей Анфиногенович
Отец ребёнка: Иванов Анфиноген Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2001