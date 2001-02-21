Завьялова (Морозова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Морозова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1916

Дата смерти

21.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1916

Отец: Морозов Алексей Алексеевич

Мать: Морозов Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
11.09.1936

Дочь: Колесова Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Завьялов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Завьялов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Завьялов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.11.1943

Дочь: Калачикова Галина Дмитреевна

Отец ребёнка: Завьялов Дмитрий Алексеевич

Д. Букино солигалическая р-он Костромская обл, (была Ярославская обл)
Рождение ребёнка
1947

Сын: Завьялов Алексей Анфиногенович

Отец ребёнка: Иванов Анфиноген Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Анфиноген Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Дмитрий Алексеевич

Смерть
21.02.2001