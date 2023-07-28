Морозов (Морозов) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов (Морозов) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.04.1916

Дочь: Завьялова (Морозова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Морозов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Морозов (Морозов) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Морозов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Морозов) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1962

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