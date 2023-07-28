Морозов (Морозов) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1916
Дочь: Завьялова (Морозова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Морозов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Морозов (Морозов) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Морозов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Морозов) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Морозов Алексей Алексеевич
Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1962