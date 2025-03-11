Платонова (Фокина) Анна Ивановна
женский, родилась 20.10.1925, Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
умерла 15.01.2002, Тула, город Тула, Тульская область
ОтецФокин Иван Флорович1886 г.р.
МатьФокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна1886 г.р.
Дети
Фомина (Платонова) Нина Григорьевна21.11.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1951
Дочь: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.2002
Тула, город Тула, Тульская область
ГАКО Ф. Р-1862 Оп.2 Д.272 127 68 21 10 1925 жен Анна Алексеевка хлебопашец Фокин Иван Флорович Акулина Филатовна 1886 1886 5дет. 3жив/дет. Заявил родной отец