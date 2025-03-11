Платонова (Фокина) Анна Ивановна 20.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Платонова (Фокина) Анна Ивановна

Автор
МФ
Фомина М.

женский, родилась 20.10.1925, Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

умерла 15.01.2002, Тула, город Тула, Тульская область

Отец
Фокин Иван Флорович1886 г.р.
Мать
Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна1886 г.р.
Дети
Фомина (Платонова) Нина Григорьевна21.11.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925

Отец: Фокин Иван Флорович

Мать: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

ГАКО Ф. Р-1862 Оп.2 Д.272 127 68 21 10 1925 жен Анна Алексеевка хлебопашец Фокин Иван Флорович Акулина Филатовна 1886 1886 5дет. 3жив/дет. Заявил родной отец

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Рождение ребёнка
21.11.1951

Дочь: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Смерть
15.01.2002
Тула, город Тула, Тульская область

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