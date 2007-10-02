Фомина (Платонова) Нина Григорьевна 21.11.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина (Платонова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.11.1951

Дата смерти

02.10.2007

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1973 по 1979
Служащая Советской Армии. Лаборант ГСМ
Бракосочетание
22.03.1975

Муж: Фомин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Виктор Николаевич

ГДР, г. Потсдам
Рождение ребёнка
14.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Виктор Николаевич

ГДР, г. Потсдам
Рождение ребёнка
23.03.1984

Дочь: (Фомина) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Фомин Виктор Николаевич

Рассвет, город Тула, Тульская область
Смерть
02.10.2007
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Рассвет

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