Фомина (Платонова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1951
Дата смерти02.10.2007
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1973 по 1979
Служащая Советской Армии. Лаборант ГСМ
Бракосочетание
22.03.1975
Рождение ребёнка
01.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Виктор Николаевич
ГДР, г. Потсдам
Рождение ребёнка
14.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Виктор Николаевич
ГДР, г. Потсдам
Рождение ребёнка
23.03.1984
Дочь: (Фомина) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Фомин Виктор Николаевич
Рассвет, город Тула, Тульская область
Смерть
02.10.2007
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Рассвет