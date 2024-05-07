Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна
Место рождения
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Место жительства
19.10.1905
Указана крестной. ДЕВИЦА 73 19 10 1905 сын Артемий Алексеевка крестьянин Ефимов Козьма Афанасьевич Татьяна Прововна Алексеевка крестьянин Карнюхин Иван Васильевич Алексеевка девица Карнюхина Акулина... Показать все
Бракосочетание
09.11.1905
Муж: Фокин Иван Флорович
Есть метрика о свадьбе из церкви. Четко написано Флорович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
22.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович
Рождение ребёнка
19.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Косенкова (Фокина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович