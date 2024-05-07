Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Карнюшкин Филат Васильевич

Мать: Карнюшина Феодосия Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Место жительства
19.10.1905
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной. ДЕВИЦА 73 19 10 1905 сын Артемий Алексеевка крестьянин Ефимов Козьма Афанасьевич Татьяна Прововна Алексеевка крестьянин Карнюхин Иван Васильевич Алексеевка девица Карнюхина Акулина... Показать все
Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Фокин Иван Флорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе из церкви. Четко написано Флорович
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Фокин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
22.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Косенкова (Фокина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Флорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

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