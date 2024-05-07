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Фокин Иван Флорович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фокин Флор Николаевич

Мать: Фокина Васса Дмитриевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе из церкви. Четко написано Флорович
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Фокин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
28.10.1910
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Анастасии - дочери Карнюшкин Флор Огадирович Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Косенкова (Фокина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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