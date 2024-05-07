Фокин Иван Флорович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фокин Флор Николаевич
Мать: Фокина Васса Дмитриевна
Год рождения рассчитан минус 19 лет от года свадьбы 1905г, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
09.11.1905
Есть метрика о свадьбе из церкви. Четко написано Флорович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна
Есть метрика о рождении
Место жительства
28.10.1910
Указан крестным у Анастасии - дочери Карнюшкин Флор Огадирович Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна
Рождение ребёнка
19.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Косенкова (Фокина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Фокина (Карнюшкина) Акулина Филатовна
Смерть
Неизвестно