Мазина (Афиногенова) Надежда Евграфовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1873
Дата смерти26.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1873
Отец: Евграф Ивойлович
Мать: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
23.11.1892
Сын: Мазин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мухина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1902
Дочь: Иванова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.08.1907
Дочь: Федорова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1911
Дочь: Лукьянович Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович
Смерть
26.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург