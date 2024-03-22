Мазина (Афиногенова) Надежда Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазина (Афиногенова) Надежда Евграфовна

Место рождения

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.08.1873

Дата смерти

26.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1873

Отец: Евграф Ивойлович

Мать: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1892

Сын: Мазин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мухина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1902

Дочь: Иванова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1907

Дочь: Федорова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1911

Дочь: Лукьянович Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Мазин Николай Михайлович

Савелово, Мирохановская волость, Чухломский уезд
Смерть
26.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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