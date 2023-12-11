Соломония Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Тимофеева

Соломония Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

29.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1869

Дочь: Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Евграф Ивойлович

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.10.1871

Сын: Иван Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Ивойлович

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.08.1873

Дочь: Мазина Надежда Евграфовна

Отец ребёнка: Евграф Ивойлович

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Григорий Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Ивойлович

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Евграф Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Ивойлович

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Ивойев Иван Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Ивойлович

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.07.1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close