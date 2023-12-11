Соломония Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти29.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1869
Дочь: Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Евграф Ивойлович
Рождение ребёнка
17.10.1871
Сын: Иван Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Ивойлович
Рождение ребёнка
03.08.1873
Дочь: Мазина Надежда Евграфовна
Отец ребёнка: Евграф Ивойлович
Рождение ребёнка
25.09.1875
Сын: Григорий Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Ивойлович
Рождение ребёнка
13.08.1877
Сын: Евграф Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Ивойлович
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Ивойев Иван Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Ивойлович
Смерть
29.07.1898