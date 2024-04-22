Евграф Ивойлович
Место рождения
Дата рождения04.12.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1843
Отец: Ивойло Михайлович
Мать: Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.11.1869
Дочь: Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
17.10.1871
Сын: Иван Евграфов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
03.08.1873
Дочь: Мазина Надежда Евграфовна
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
25.09.1875
Сын: Григорий Евграфов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
13.08.1877
Сын: Евграф Евграфов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Ивойев Иван Евграфов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Смерть
Неизвестно