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Евграф Ивойлович

Место рождения

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.12.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1843

Отец: Ивойло Михайлович

Мать: Ефросинья Тимофеевна

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1869

Дочь: Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.10.1871

Сын: Иван Евграфов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.08.1873

Дочь: Мазина Надежда Евграфовна

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Григорий Евграфов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Евграф Евграфов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Ивойев Иван Евграфов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Повалихино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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