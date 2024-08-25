Шестакова Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Шестаков Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Шестаков Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Спиридон Гаврилович
Отец ребёнка: Шестаков Гаврил
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шестаков Лаврентий Гаврилович
Отец ребёнка: Шестаков Гаврил
Рождение ребёнка
26.08.1928
Дочь: Шестакова Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Шестаков Гаврил
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно