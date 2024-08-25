Шестакова Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Шестаков Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Шестаков Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Спиридон Гаврилович

Отец ребёнка: Шестаков Гаврил

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шестаков Лаврентий Гаврилович

Отец ребёнка: Шестаков Гаврил

Рождение ребёнка
26.08.1928

Дочь: Шестакова Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Шестаков Гаврил

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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